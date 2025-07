Rat u Ukrajini i dalje besni. Teško je steći uvid u to ko napreduje na bojištu. Oni koji žele što bolji uvid u situaciju moraju da prodju kroz minsko polje sastavljeno od kontraverznih izjava i poruka lidera Vašingtona i Moskve. Američki predsednik Donald Tramp kaže da "sprema malo iznenađenje za Moskvu" . Kremlju se ni malo nije dopala Trampova odluka da nastavi da naoružava Kijev.

- Meni sve to liči na neko pozorište koje treba da nas ubedi da se ništa posebno ne dešava, a u stvari se dešava. Ruska vojska napreduje i to je svima jasno, a naročito Trampu. Nije jednostavno završiti ovaj sukob. Mislim da su odavdno Tramp i Putin u dogovoru i da se problemi trešavaju onako kako im odgovara - kaže Laban i dodaje:

- Sve više je jasno da Evropske zemlje idu u drugi plan i da se ništa ne pitaju, to se vidi po kontroverznim izjavama. Pogotovo ta agenda i priprema za rat sa Rusijom. Ruska federacija proizvodi 12 puta više naoružanja nego sve zemlje NATO-a zajedno, tako da ne znam kako oni misle to da postignu. Uprkos tome što se to namešta sa strane.