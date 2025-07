Američki predsednik Donald Tramp sve više gubi pouzdanost u svoje pretnje i obećanja, u velikom je sukobu sa Ilonom Maskom koji ne štedi reči kada govori o Trampu i govori o osnivanju sopstvene partije , a mnogi sumnjaju da je to iscenirana priča.

Tramp preti sankcijama i porezima, a intezivno se bavi idejom da dobije Nobelovu nagradu za mir . Dva puta je na konferencijama u Beloj kući pominjao Kosovo i kako je on sačuvao Srbiju i ceo taj deo Balkana od rata. To mu je karta kojom eskivira priču o Rusiji, a takođe spominje Iran i Izrael.

- Tramp počinje da liči na Trampa iz prvog mandata i to je dobra vest za čitavo čovečanstvo. On neće tolerisati kineski nelojalni uticaj, neće imati obzira za razne diktatore poput onih u Teheranu, sve više shvata da ga je Putin vukao za nos, Rusija ne želi mir, nego kapitulaciju Ukrajinu. Sa druge strane, Tramp veruje u američku izuzetnost, ona je najveće jedinstveno tržište na svetu i on hoće da tu snagu vrati na taj kontinent.