Uranijum o kome je reč je obogaćen do 60 procenata – što je daleko iznad nivoa za civilnu upotrebu, ali nešto ispod nivoa za oružje. Taj materijal, ako se dalje rafiniše do 90 procenata, teoretski bi bio dovoljan za proizvodnju više od devet nuklearnih bombi.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, nije izrazio zabrinutost zbog preostalih zaliha i rekao da će svaki pokušaj da se one pronađu otkriti izraelska obaveštajna služba.

"Ne znamo gde bi taj materijal mogao biti. Dakle, neki su mogli biti uništeni kao deo napada, ali neki su mogli biti premešteni. Dakle, u nekom trenutku mora doći do pojašnjenja", rekao je u intervjuu za CBS.

Satelitski snimci pokazuju kamione kako se kreću iz Fordoa u danima koji su prethodili napadu, što je dovelo do spekulacija da je Iran premestio deo svojih podzemnih zaliha uranijuma.

"Ušli smo, uništili smo njihov nuklearni kapacitet i zaustavili smo se. Bila je to prelepa stvar i nisu mogli da nastave mnogo dalje".

Ali čak i uz dogovor o primirju, Tramp je jasno stavio do znanja da će "apsolutno" razmotriti ponovno bombardovanje Irana ako to ikada bude potrebno.

On je novinarima u Beloj kući rekao da će "bez pogovora" napasti zemlju ako američke obaveštajne službe ukažu na to da Iran obogaćuje uranijum do zabrinjavajućih nivoa.