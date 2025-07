- Nema novih požara, bar ih nije bilo u toku jučerašnjeg dana. Bilo je manjih 50-ak požara na koje su odmah reagovali vatrogasci, a što se tiče Tasosa i drugih ostrva, situacija je tokom jučerašnjeg dana i od jutros apsolutno mirna i nema razloga ni za kakvu paniku, čak je i gradonačelnik Tasosa pozvao turiste i meštane da društvenim mrežama ne šire vesti koje izazivaju paniku. Preksinoć je, neočekivano, u kasnim večernjim satima požar izbio oko Glikade, on je počeo da se širi i pretia je opasnost da se približi obali i gusto naseljenim delovima, odnosno tamo gde turista - kaže Pavlović Stamenić i dodaje:

- Međutim brzom intervencijom taj požar je zaustavljen, hotel koji je evakuisan ponovo je vraćen u normalu. Naši turisti i svi ostali sad mogu da uživaju u narednim danima jer ne najavljuju visoke temperature. Tek od vikenda se očekuje ponovni rast, nema jakih vetrova, tako da se nadamo da će ova dva, tri dana proteći mirno, jer niko ne bi želeo da se ponove one situacije iz 2016. kad je došlo do vrlo velikog požara i do velike evakuacije stanovnika i turista.