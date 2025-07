Slušaj vest

Njegova izjava dolazi u trenutku kada istraga izaziva velike političke tenzije, a pravosudni sistem nalazi se pod pritiskom različitih interesa. I dok istraga traje, u dokumentima povezanim sa Epstajnom pojavljuju se i imena poznatih ličnosti. Međutim, stručnjaci upozoravaju da samo pominjanje imena ne znači automatsku umešanost, već ukazuje na složenost i širinu cele istrage, koja uključuje mnoge aktere i činjenice koje još nisu rasvetljene.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija": Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije", Saša Borojević, analitičar i prof dr Zorica Mršević, sociološkinja.

- Svi zatvorenici smatraju da su nevini. Nigde nije takav koncentrat nevinih kao u kazneno-popravnim ustanovama. On je vrlo primereno kažnjen, pitam se da li bi mogao kod nas u Evropi da organizuje žurke sa maloletnicama i istaknutim ličnostima. Te istaknute ličnosti su imale toliko novca, da su mogle da ga zaštite. Spekulacija da li se on zaista ubio ili je podpomognut u tome – ne znam. Pošto on nije bio običan pedofil, već je organizovao pedofilske događaje za druge ljude, veliko je pitanje da li je znao da mu život visi o koncu - kaže Mršević.

Marković ističe da je ceo slučaj složen, da kao bivši policajac ima rezerve prema zvaničnoj verziji događaja, ali smatra da je poverenje u američke institucije ključno za zemlje poput naše:

- On se obesio, kod nas su se besili ljudi u zatvorima, pa se nikakve istrage nisu vršile. Jeste ovo šira priča, mi smo svi osetljivi na decu. To je organizovana država. Više mi je interesantna izjava Trampa. Tužiteljka je rekla da će ona to izneti. Naravno da ja sumnjam kao policajac. Mi moramo ovo da prihvatimo jer je bezbednije po nas kao malu zemlju. FBI-u se tamo veruje - kaže Marković.

Borojević tvrdi da postoje uznemirujući dokazi o zloupotrebama dece povezanim sa Epstajnovim krugom, navodeći i političke veze visokog profila:

- Snimci postoje, prvi video-snimci ulaska u Epstajnovu kuću su zapanjujući – šta su sve pronalazili, od cipelica do različite garderobe za devojčice. Ovde se radi o devojčicama i dečacima koji su dolazili iz Ukrajine i Rusije. Ti bolesnici koji su posećivali to ostrvo – njihovi snimci postoje. Tramp ima fotografije sa devojčicama, postoji čak i određena informacija da je posećivao to ostrvo. Njegova fotografija sa Epstajnom je uznemirujuća. Zašto? Jer je sa tim čovekom postojao još jedan čovek, a on se zove Džon Podesta, koji je glavni saradnik Hilari Klinton i Bila Klintona - kaže Borojević i dodaje:

- Ova istraga je dovedena do kraja, ali je brzo zataškana. Posle Haitija i njihovog zemljotresa, 33 dece je pokušala da iznese iz zemlje glavna saradnica Hilari Klinton, a ona se zove Laura Silzbi. Haitijska policija hapsi tu ženu zajedno sa 33 dece, navodno je htela da ih spase, ali ih je kidnapovala i zaglavljuje u zatvoru. Laura biva puštena i menja prezime u Gajler, kako bi to prikrila. Zapošljava se u Amber Alertu i njena karijera tamo i počinje. Ko je bio glavni za Amber Alert? Hilari Klinton. Imam ozbiljnu brigu o tome ko sve to kontroliše.

