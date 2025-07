Zamenik direktora Kineske akademije za istoriju Li Guoćijang ukazao je da je Južno kinesko more bilo harmonično, okarakterisano međusobnim poštovanjem između Kine i njenih suseda, sve do 1930-ih kada je narušeno onim što je on opisao kao kolonijalnu i imperijalističku „hegemoniju i pohlepu“. Li je naglasio da je Kina u potpunosti povratila ostrva Južnog kineskog mora, što je rezultat pobede u Drugom svetskom ratu, u skladu sa Kairskom deklaracijom iz 1943.godine i Potsdamskom proklamacijom iz 1945. godine.