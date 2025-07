„Da li je prekid vatre realan pre kraja ove godine? Da“

„Potrebne su najmanje tri stranke - Ukrajina, Rusija i SAD. I doći ćemo do te pozicije.“

„Nije realno da Rusija okupira celu Donjecku oblast do kraja godine“, rekao je Budanov. Ruske snage „imaju politički cilj da proglase da su ušle“ u Dnjepropetrovsku oblast i dobile su zadatak da uspostave još jednu tampon zonu dubine do 10 kilometara, rekao je on.