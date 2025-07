Sestra traži pravdu

- Nemam svoje sećanje na Džona, ono dolaze iz onog što mi ljudi pričaju o njemu. Pevao mi je i pratio me okolo da se uveri da sam dobro. Kad sam izgubila mamu 2021, to je bilo srceparajuće. Ali, dodatnu težinu na srce dodaje to što ona nije videla da je pravda zadovoljena – kaže Debi.