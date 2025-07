Ser Aleks Janger, koji je vodio britansku Tajnu obaveštajnu službu od 2014. do 2020. godine, smatra da su Putinu o glavu obili njegovi pokušaji da prevari američkog predsednika i navede ga da pomisli da su prijatelji.

"Putin nema vojno rešenje"

- Do sada je svirao Trampa kao violinu. Stvorio je ideju da su prijatelji i da su jednaki te da zajedno mogu da reše sve svetske probleme. Ali Donaldu Trampu postaje vrlo jasno da Putin nema drugi plan osim da pokori Ukrajinu i da će on sam izgledati kao lutka na koncu ako Putin nastavi, a to nije prihvatljivo - rekao je Janger i nastavio: