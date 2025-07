Jedna od najmisterioznijih avionskih nesreća

Prekidači imaju sigurnosni mehanizam koji sprečava slučajno aktiviranje

- Da li je to bilo namerno ili je rezultat zabune? To je malo verovatno, jer piloti nisu prijavili ništa neobično. U mnogim vanrednim situacijama u kokpitu, piloti mogu pritisnuti pogrešna dugmad ili napraviti pogrešan izbor, ali ovde nema traga takve situacije, niti bilo kakvog razgovora koji bi ukazivao na to da su prekidači slučajno isključeni. Takve greške se obično ne dešavaju bez jasnog razloga - rekao je Pruhnicki za Bi-Bi-Si.

Snimci iz kokpita ključni za rešavanje slučaja

„Do sada poznate informacije ukazuju na to da je neko u kokpitu isključio te ventile. Pitanje je ko i zašto. Oba prekidača su isključena, a zatim ponovo uključena u roku od nekoliko sekundi. Snimak bi mogao otkriti više: da li je pilot koji je komandovao pokušavao da ponovo pokrene motore ili je to bio pilot koji je nadgledao?“

„Šta tačno znači taj deo izveštaja? Da li to znači da se jednim pokretom motor može ugasiti i prekinuti dovod goriva? Šta se dešava kada funkcija zaključavanja nije aktivna? Da li se prekidač može sam prebaciti u položaj „isključeno“ i time ugasiti motor? Ako je tako, to je veoma ozbiljno. Ako ne, i to treba jasno objasniti“, rekao je on.