Najbliži saradnik Zelenskog: "Gledao je dete kako se igra i hladnokrvno ga napao"

Herson - zona ljudskog safarija

- To je ono što Rusi rade. To se dešava u Hersonu već više od godinu dana. Na ruskim Telegram kanalima to nazivaju "dron-safari". Za ruske operatere dronova nije pitanje da li je nešto legitimna vojna meta, već da li se kreće. Ako se kreće - ubij ga. Vozilo, muškarac, žena, dete, pas. Nije važno. Za njih je to igra - tvrdi Etju.