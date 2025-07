Ispostavilo se da su prekidači za gorivo motora, inače ključni za let, gotovo u isto vreme prebačeni u položaj “isključeno” samo tri sekunde nakon poletanja. Bez goriva, motori su počeli da gube snagu, a avion je počeo da tone. Na snimku crne kutije čuje se zbunjenost pilota kada je jedan pitao drugog zašto je isključio gorivo, da bi drugi tvrdio da nije to učinio.

- Odslušali su sve, a tvrde da ne mogu da prepoznaju ko je koga pitao. Najlogičnije je da znaju, odnosno da prepoznaju da li je pilot pitao kopilota ili obrnuto. To je jedan od pokazatelja svesne radnje jer ovo ne može da se uradi na drugi način jer ti prekidači iliti slavine goriva, to su zaštićeni prekidači koje ne možete stiskom da isključite, morate da učinite pokret. Neki čak imaju dva položaja uključenja i isključenja, on je morao da podigne taj zaštitni gard kako bi isključio dovod goriva, i to oba motora. Oni su pali na visini od 190 metara, tada nije moglo ništa da se uradi, ali to isključenje goriva ne indikuje pad aviona, sa struke je meni bitnije zbog čega nije uvučen stanji trap posle poletanja. Ovo ukazuje na samoubilačku akciju jednog od pilota, a razlozi za to mogu biti mnogobrojni.