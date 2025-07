Reč je o vežbama koje simuliraju brz odgovor Saveza na mogući ruski napad na istočno krilo NATO. Prema nekim procenama, u vežbi će učestvovati i do 800.000 ljudi.

- Ne, to je vrsta medijskog spina i nešto što u poslednjih meseci kruži kao narativ gde NATO, kolektivni Zapad i SAD žele da stvore vrstu klime tog profila i da zarad svojih apetita i pokušaja da se približe Ruskoj granici, a to zbog retkih metala, kao i minerala budućnosti, a Rusija se odbranila od približivanja NATO njenoj teritoriji. Rusija brani integritet i suverenitet, a ovo što govori Zapad kako je njihova nacionalna bezbednost i interes ugrožen zbog Rusije, to je teatralni pristup politici i pokušaj da se u javnosti napravi slika konstantne bojazni od uticaja Rusije. Rusija za sada odoleva.