- Tramp je navikao da bude u centru pažnje i da zabavlja publiku. On može da komentariše i da govori o ruskom crtanom filmu Maši i Medvedu, otprilike na tom nivou on komunicira i funkcioniše. On prvo nije predsednik najmoćnije države, osim po dobrim filmovima koje pravi, tu im skidamo kapu. On je predsednik koga su doveli da Ameriku uvede u nešto drugo, ali on čak i to loše radi. Znači, ovi njegovi finansijeri, ovi koji trebaju da obezbede neverovatnu pomoć Ukrajini slanjem sistema koji koštaju preko milijarde, definitivno u nekoliko komada primeraka, čime će oni obezbediti pobedu nad Rusijom - kaže Dimitrijević i dodaje: