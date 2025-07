Kremlj je često pokušavao da zastraši Zapad pretnjama upotrebe svojih nuklearnih bojevih glava, a to čini i u poslednje vreme, kako bi obeshrabrio podršku Ukrajini.

S obzirom na to da se kopnene i vazdušne snage Rusije troše u ratu, neki analitičari su izneli teoriju da bi Moskva mogla da pokuša da obnovi svoju moć oslanjajući se na starije stubove vojne strategije iz sovjetske ere, poput masovne mobilizacije i nuklearnog oružja.

Poznato je da Rusija poseduje najveći nuklearni arsenal na svetu, a "Bulletin of the Atomic Scientists" je u junu procenio da Moskva ima oko 4.300 aktivnih bojevih glava. Procene za SAD pokazuju da one drže oko 3.700 aktivnih bojevih glava.