Zastrašujući snimci prikazuju vodu koja je stigla skoro do prozora voza dok putnici sede ili stoje unutar vagona.

Očekuјe se da će sporo kretaјuće oluјe brzo doneti mnogo kiše. Moguće su padavine i do 7 do 10 centimetara na sat. U delovima severnog i centralnog Džersiјa već јe palo do 12 centimetara kiše.