Veliko arktičko nevreme pogodilo je SAD, desetoro ljudi je nastradalo, a temperature idu i do minus 40 stepeni. Foto: AP Dan Busey

Kako "oluja veka" postaje sve jača?

Upravo to iskustvo prvi put je probudilo njegovo interesovanje za to kako bi ove oluje mogle biti pogođene globalnim zagrevanjem.

Velike analize i otkrića

Da bi odgovorili na to pitanje, naučnici su koristili istorijske podatke i algoritam za praćenje ciklona kako bi analizirali noristere između 1940. i 2025. godine, sastavljajući digitalni atlas ovih oluja.

Ukupno su analizirali 900 oluja i otkrili da je maksimalna brzina vetra kod najintenzivnijih noristera porasla za oko 6% od 1940. godine, prema studiji objavljenoj u ponedeljak u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.