To bi moglo da dovede do promene ambasadora Ukrajine u Vašingtonu, jer je Zelenski nedavno pomenuo da bi Šmihal bio dobar ministar odbrane, a posmatrači prilika u Kijevu kažu da bi to otvorilo vrata da sadašnji ministar odbrane Rustem Umerov preuzme mesto ambasadora u SAD od Oksane Markarove čiju je moguću smenu najavio predsednik države.