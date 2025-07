Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je nastavak ofanzive u Ukrajini, dok američki predsednik Donald Tramp koji je do nedavno bio protiv slanja pomoći Kijevu sada drastično menja stav. Juče je najavljeno slanje "vrlo sofisticirane" vojne opreme Ukrajini, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

Druga vrsta pritiska na Moskvu jesu finansije. Očekuje se da će Senat SAD-a usvojiti zakon o pooštravanju sankcija Rusiji. Šta se promenilo? Da li SAD menjaju strategiju prema Rusiji i kakvu poruku to šalje Evropi, Kini i ostatku sveta?

Gosti koji su u emisiji "Usijanje" govorili o energetskoj zavisnosti i globalnim sankcijama, kao i o budućnosti Ukrajine i bezbednosti Evrope bili su Zoran Milivojević, diplomata, Vinko Pandurević, general u penziji i Ibro Ibrahimović, Savetnik potpredsednika Vlade.

Foto: Kurir Televizija

- Rat je vrlo složen društveni proces, obične ljude i medije zanima najčešće oružana borba kao osnov rata, ali se rat vodi i na drugim poljima. To je posebno bilo u prethodnoj fazi rata, pre nego što su se ispoljila oružana dejstva i borbe na prostoru Ukrajine, a to je sve ono što je prethodilo toj fazi i podrazumevalo je i razne vrste hibridnih dejstava i specijalnog delovanja, psihološku propagandu, ekonomske pritiske i svega toga. I to je kulminiralo i stepenovalo se do tog nivoa da je morala da usledi ta specijalna vojna operacija od strane Rusije - kaže Pandurević i dodaje:

- I sad smo došli u jednu fazu gde se očekivala neka vrsta raspleta i obećanja i predlozi od strane Trumpa da će to doći u vrlo kratkom roku, da će biti spaseni mnogi životi nije urodilo plodom. Našli smo se sad na ovom u ovoj poziciji, da je Tramp, kako kažu, izgubio strpljenje jer ga Putin obmanjuje. U suštini, problem je što nisu razumeli prirodu ovoga rata, ni Zapad, pa ni Tramp. On je govorio da Putin ima svoje razloge, polazeći od principa bezbednosti i brige svake zemlje za svoju vlastitu bezbednost, a onda je posle počeo da navija u korist Ukrajine i u korist Zapada, smatrajući da Rusija nije imala nikakvu realnu pretnju. Sada smo u toj fazi da ne znamo kako sukob privesti kraju. Rusija sve ove pretnje i upozorenja koje stižu sa Zapada neće prihvatiti kao nešto ograničavajuće za svoje planove.

Ibrahimović tvrdi da svet nije isti od kada se Tramp vratio u Belu kuću, te naglašava da ukoliko ne bude po njegovom, velika je verovatnoća eskalacije sukoba:

Foto: Kurir Televizija

- Rusija ima takođe ograničen resurs. Teritorijalno jesu postigli uspeh, ali kada pričamo o demilitarizaciji, imamo militarizaciju na kvadrat u Ukrajini, ako pričamo o denazifikaciji, imamo nacifikaciju na kub širom Ukrajine, imate jednu mržnju između Ukrajinaca i Rusa koja je došla do tog nivoa da se nikada neće ponovo spojiti. Ova mržnja je dostigla nivo gde se nikada neće vratiti na početak. Rusija ima taj ekonomski blagi rast, što je neverovatno. 1.4 BDP -a - kaže Ibrahimović i dodaje:

- Ali, to ne znači da će to obstati u dužem vremenskom periodu. Rusija ima jedan dobar geopolitički položaj, jer u odnosu između Amerike i Kine je važan treći igrač. Tramp je na samom početku pokušao da privoli Rusiju, odbacujući Evropu kao partnera, ali naravno Putin nije igrač tog formata koji može da nasedne na te Trampove jeftine trikove. Svet nije isti geopolitički i bezbednosno od momenta kad se Tramp vratio u Belu kuću. Ukoliko ne ide onako kako je on zacrtao, onda se menja i retorika i narativ.

Sa druge strane, Milivojević stiče da Tramp mora pronaći rešenje koje će odgovarati i jednoj i drugoj strani, iako Rusija i dalje nije zatvorila osvojene granice:

Foto: Kurir Televizija

- Koliko je Tramp u stanju da bude druga strana u svakom pogledu koja bi mogla sa Rusijom da napravi nekako rešenje? Neće se tu Kijev pitati. Imajući u vidu podele u zapadnoj alijansi, imajući u vidu razliku pristupa između Vašingtona i evropskih saveznika. Evropski saveznici su odlučni da nastave politiku koja je bila važeća i u prethodnom periodu. Pogledajte saopštenje juče iz Dubrovnika. Ukrajina u NATO-u, kao članica NATO-a nastavlja tvrdu politiku dovođenja Rusije silom za sto i vraćanje u prethodno stanje - kaže Milivojević i dodaje:

- To je pozicija koja je nemoguća. Prema tome front i dalje odlučuje. Sad se postavlja pitanje koliko je Tramp u poziciji da u nekim pregovorima sa Moskom postigne rešenje koje će svima odgovarati. Kada je reč o Rusiji, ona mora zaokruži ono što je ubacilo u sopstveni ustav. To je i unutrašnje političko pitanje Rusije. Oni nisu izašli na te granice. Prema tome, ta ofanziva o kojoj se govorii su pokušaj da se te granice zatvore. Dakle, one četiri oblasti koje figuriraju u Ruskom ustavu kao teritorija Ruske Federacije

