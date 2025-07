Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin najavio je nastavak ofanzive u Ukrajini, dok američki predsednik Donald Tramp koji je do nedavno bio protiv slanja pomoći Kijevu sada drastično menja stav. Juče je najavljeno slanje "vrlo sofisticirane" vojne opreme Ukrajini, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane Patriot.

Druga vrsta pritiska na Moskvu jesu finansije. Očekuje se da će Senat SAD-a usvojiti zakon o pooštravanju sankcija Rusiji. Šta se promenilo? Da li SAD menjaju strategiju prema Rusiji i kakvu poruku to šalje Evropi, Kini i ostatku sveta?

Gosti koji su u emisiji "Usijanje" govorili o energetskoj zavisnosti i globalnim sankcijama, kao i o budućnosti Ukrajine i bezbednosti Evrope bili su Zoran Milivojević, diplomata, Vinko Pandurević, general u penziji i Ibro Ibrahimović, Savetnik potpredsednika Vlade.

Foto: Kurir Televizija

- Front je odlučujući u ovoj situaciji, front zahteva veliki fokus, angažovanje države, mobilizaciju društva za državu, za front, ide sve što država stvori. Utrošci su enormni, ne samo ljudskog potencijala, nego svih vrsta resursa koji se inače angažuju u ratu. Kada je u pitanju Tramp, mislim da je njegov nastup prema Putinu i Zelenskom bio na početku mandata iskren, on je stvarno želeo mir. On je Rusiju razumeo i shvatio je njen povod za rat, ali je naišao na veliki odjek u Evropskoj Uniji, pa i kod svojih ljudi u okviru svoje partije u Americi - kaže Pandurević i dodaje:

- Hteo je da na neki način ipak kaže "da, ovo je Bajdenov rat, potrošili smo 350 milijardi, sada ću ja nastaviti dopremanje oružja i ako to postane i njegov rat, onda će biti poseban problem". Ovo je pre svega američki rat, NATO rat, rat zapada protiv Rusije, prema tome niko se ne može distancirati na zapadu od tog sukoba. Da li će vojnički Rusija moći da osvoji ova područja ili da ih stavi pod svoju kontrolu? Veliko je pitanje, verovatno hoće, ali u kom vremenskom okviru?

Foto: Kurir Televizija

Ruske snage preuzele su kontrolu nad područjem bogatim litijumom u blizini sela Ševčenko u ukrajinskoj Donjeckoj oblasti, svega tri kilometra od granice s Dnjepropetrovskom. Ibrahimović opisuje trenutnu geopolitičku situaciju kao budući rat za kritičke minerale i litijum:

- Način na koji smo gledali globalizam, je sada mrtav. Ovo je vreme kada se sve deli na sfere interesa. Kritične sirovine jesu jedan od onih razloga zbog kojih se vode ratovi. Kad vam je priroda dala dobre prirodne resurse, to ne znači da ćete ih i vi koristiti. Lanci distribucije su takođe važni i to je nešto što će u budućnosti biti predmet svih geopolitičkih subjekata. Kad pričamo o Gibraltaru, zbog toga je Tramp, između ostalog i traži da ga osvoji ili prisvoji. I to je nešto o čemu treba razmišljati - kaže Ibrahimović i dodaje:

- Imamo jedan bratoubilački rat u Ukrajini, mi se nalazimo u jugoistočnoj Evropi u centru Balkanskog poluostrva i ne bi bilo dobro da nekom padne na pamet da i nas suzbija na sličan način zbog litijuma. Gde je litijum, gde su kritični minerali, tu može biti neuralgička tačka sveta. Možete da budete mudri i da nađete način da budete za stolom gde su veliki geopolitički subjekti, jer u ovoj novoj geopolitičkoj podeli karata bilo bi dobro da budemo uz nekog geopolitičkog subjekta, da se ne bi preko nas lomilo.

Foto: Kurir Televizija

Milivojević tvrdi da je pitanje minerala broj jedan i da su minerali pitanje budućeg tehnološkog razvoja od čega zavisi razvoj sveta:

- Ja bih podsjetio na dve stvari. Prvo, podsetio bih na gospodina Putina koji kaže: "Tamo dokle je došao ruski vojnik, dokle je stao, zaboravite tu teritoriju." Ako je u tom prostoru rudnik, znači zaboravite ga. On će biti ruski, da budem vrlo precizan.Ukoliko ga neko odatle ne istera. A ja nisam siguran da je to moguće. Bez obzira šta bi mislili o ratu, o Rusiji, o Zapadu, o oružju itd. U to nisam uveren da će to biti moguće. Nikad ne treba izgubiti iz vida šta je Rusija danas. Nuklearna sila broj jedan. Po efektivnosti nuklearnog oružja. Ne govorimo o drugim stvarima. I najveći je problem kad imate u ratu učešće nuklearne sile - kaže Milivojević i dodaje:

- Na to uvek treba računati i to je element odvraćanja koji važi, bez obzira šta ko mislio i ko je na čelu i kako elite misle. Pitanje ovih minerala, to je pitanje broj jedan. Poslednji sporazum koji su zaključili Amerikanci i Kinezi, gde nije bilo spora, sad pre 15 dana, se upravo ticao toga. Prema tome, to je pitanje budućeg razvoja, tehnološkog razvoja, od čega zavisi razvoj sveta u narednoj dekadi ili u naredne dve dekade.

"META ĆE BITI SVAKA DRŽAVA KOJA POSEDUJE LITIJUM!" Gosti Usijanja tvrde: Ratovi se vode samo zbog kritičnih minerala, koji će biti neophodni za razvoj sveta Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs