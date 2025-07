On je dodao da je ministar odbrane Pit Hegset naredio da se 2.000 pripadnika Nacionalne garde u saveznoj državi Kaliforniji povuku iz misije savezne zaštite.

"To se dogodilo zato što su se stanovnici Los Anđelesa dobro držali. Organizovali smo mirne demonstracije, sakupljali smo se na skupovima, napadali smo Trampovu administraciju na sudovima, i sve to je dovelo do današnjeg povlačenja", rekla je ona.