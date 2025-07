IDF je saopštio da su vojni štab koristile sirijske vladine snage za slanje trupa u grad Sveidu, gde je došlo do smrtonosnih sukoba snaga sirijske vlade i Druza.

"Angažovali smo sve strane uključene u sukobe u Siriji. Dogovorili smo se o konkretnim koracima koji će večeras okončati ovu zabrinjavajuću i užasnu situaciju. To će zahtevati od svih strana da ispune obaveze koje su preuzele i to je ono što od njih u potpunosti očekujemo", poručio je on.