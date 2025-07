U pravom trenutku, podršku Ukrajini dao je Fridrih Merc, nemački kancelar, govoreći na konferenciju u Rimu o pokretanja Evropskog fonda usmerenog na mobilizaciju privatnih ulaganja za obnovu Ukrajine. Ruska državna imovina vredna stotine milijardi, uglavnom smeštena u EU, ostaće zamrznuta. Prihod od nje i dalje će se koristiti za obezbeđivanje milijardu dolara kredita za Ukrajinu. On takođe smatra da Rusija mora da plati štetu koju je nanela napadom na Ukrajinu: ''Procenjujemo štetu na imovini na oko 500 milijardi evra", rekao je on u Rimu:'' Rusija mora da plati tu štetu. Dok se to ne desi, Rusija neće imati pristup svojoj zamrznutoj imovini.''

Istovremeno, kratka istorija naizgled dobrih odnosa između SAD i Rusije, pogoršava se i dugoočekivanim odobrenjem zakona ''žestokih sankcija'' od strane Bele kuće, koji je predložio senator Lindzi Grem , a očekuje se da do kraja jula meseca bude usvojen i to na zahtev samoga Donalda Trampa. Kongres i senat spremni su za usvajanje. Zakon je osmišljen na takav način, gde će Predsednik Tramp moći sam odlučivati kada i na koji način će se sankcije prema Rusiji primenjivati. Sve bi bilo pod njegovom kontrolom,odnosno sve karte bi bile kod njega na stolu. Prema izjavama Ministarstva spoljih poslova Rusije, jasno im je da se posledice ovakvih sankcija veoma brzo mogu osetiti prema ekonomiji Rusije, s obzirom na to da se one prvenstveno odnose na uvođenje carina od 50% prema zemljama koje budu kupovale rusku naftu, to jest prvenstveno protiv Kine i Indije, jer one su kupci 70% ruske nafte. Pretpostavimo samo šta će se dešavati sa Rusijom, ukoliko Kina prestane kupovati njihovu naftu ili ako zbog ove kupovine prestane trgovinska razmena između SAD i Kine. Ovaj drugi scenario je malo verovatan i iz tog razloga trebamo pratiti prvi scenario, a to je prestanak kupovine ruske nafte od strane Kine, jer na tržištu nikome nisu potrebni problemi sa SAD i niko ih sebi neće tek tako olako dozvoliti. Ovde treba razumeti i koliko je važno samoj Americi da uspešno Indiju skroz ima uz sebe, a u poslednjih nekoliko godina, ovaj plan ide im veoma uspešno. Evropska unija najavila je usvajanje još jednog u nizu paketa sankcija, 18. po redu od početka ruske agresije na Ukrajinu, koje bi se odnosile prvenstveno na ograničenja cene ruske nafte, kao i potpuno ukidanje uvoza ruske nafte do kraja 2027. godine, plus potpuna nemogućnost vršenje transakcija preko bankarskog sistema SWIFT. Svesna samoizolacije u trenucima kada je postojala šansa za bolje sutra sopstvene države, uvek se na kraju pokažu kao loše donešene odluke, u kombinaciji sa nerealnim ambicijama i planovima, ukoliko se osvrnemo na bojno polje možemo primetiti znatno manje uspeha ruske vojske ove godine, u odnosu na prošlu godinu u isto ovo vreme, uprskos svim ovim činjenicama, utisak se ostavlja da Rusija ne želi prestanak, nego nastavak rata.