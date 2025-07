Gri Tomte - supruga ubijenog Zdravka Bilića

Bilić je pronađen nešto posle 19:30 sati u ponedeljak sa dve ubodne rane na stomaku, saopštila je policija. Njegova supruga, Gri Tomte , vodi popularnu kliniku za negu kože u Sent Kildi u Melburnu i u to vreme je bila van Kvinslenda.

"Bio je moje sve"

"Svakodnevno me je grlio i podržavao"

- Od trenutka kada smo se upoznali, oboje smo živeli daleko od porodice, u novoj zemlji u koju smo se zaljubili, odmah smo znali da smo jedno za drugo. Bili smo potpune suprotnosti, a zajedno smo bili celina. Ljudi kažu da sam jaka, ali sam mogla biti jaka samo zato što mi je on to dozvoljavao i što me je svakodnevno grlio kako bi me podržao - napisala je Tomte.