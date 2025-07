Promašiti Barbados nije baš lako, tj. za to je potreban naročiti talenat, kojim je Kolumbo, očito, obilovao. Naime, priroda se baš poigrala sa ovim ostrvom: jaki istočni vetrovi čine teškim plovidbu do susednih ostrva na zapadu, dok na istoku, gde hiljadama kilometara nema ničega sem okeana, morske struje sa Kanarskih ostrva, udaljenih skoro pet hiljada kilometara, nadomak Afrike, prirodno vuku brodove na Barbados. To je ruta koju danas najčešće koriste jedrenjaci koji prelaze Atlantik. Zato je čudno da Evropljani nisu ranije otkrili Barbados. Dakle, morali su namerno da skreću, suprotno pravcu vetra, da bi Barbados mimoišli i tako - vekovima. Štaviše, ako se baci flašica, recimo sa nekom romantičnom željom ili velikom tajnom na Kanarskim ostrvima, velika je šansa da će tu želju i tajnu saznati neko baš na Barbadosu pošto će je vetrovi, u dosluhu sa morskim strujama, verovatno upravo ovde izbaciti na peščanu plažu.

Za razliku od moreplovaca starih vremena, ja sam na Barbados stigao namerno, i to avionom iz Čikaga, gde sam bio zavejan snegom. Sa minus dvadeset stepeni pobegao sam na plus četrdeset, da dušu i telo zagrejem na toplom karipskom suncu. Peščane plaže su mi već prvog dana postale dosadne, pa sam se uputio, gde drugde, nego do - lokalnog zatvora! Izgrađen 1933. godine, glavni britanski zatvor najbolje je mesto za upoznavanje sa istorijom Barbadosa. Britanaca odavno više nema, pa su nekadašnje zatvorske ćelije ustupljene Muzejskom i istorijskom društvu Barbadosa, u kojem izlažu izbor od pola miliona eksponata, koliko su sakupili o lokalnoj istoriji. U ovoj neobičnoj instituciji, najbogatijem i najvažnijem muzeju na Barbadosu, koji su stvorili i održavaju pojedinci udruženi ljubavlju prema kulturi i prošlosti, dočekao me je kolega novinar Martin Paris.