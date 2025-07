Ministarstvo pravde traži otvaranje zapisnika iz slučaja Epstajn

Ovo dolazi usred kritika zbog odluke administracije da ne objavi dodatne dokumente iz slučaja, iako su prethodno to obećali.

Nezadovoljstvo Trampove baze MAGA

Tramp poriče autentičnost pisma i tuži zbog klevete

Trampova poruka na njegovoj mreži

Pismo iz rođendanskog albuma

Tramp optužuje novinare za izmišljanje dokaza

U tužbi, Tramp navodi da list nije objavio original pisma, crtež, niti dokaze da je on to zaista napisao. On tvrdi da ti dokazi ne postoje, jer je čitava priča izmišljena da bi narušila njegov ugled.