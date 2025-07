Više osoba u kritičnom stanju

Vatrogasna služba Los Anđelesa (LAFD) saopštila je da je pružila pomoć za više od 20 povređenih osoba. Četvoro ili petoro se nalazi u kritičnom stanju. Osam do deset osoba je u ozbiljnom stanju, dok je 10 do 15 osoba u stabilnom stanju, piše Dejli mejl .

Snimci sa društvenih mreža

- Preliminarni izveštaji ukazuju da je nepoznato vozilo uletelo u masu i da ima više od 20 povređenih. Procena je da se 4 do 5 osoba nalazi u kritičnom stanju, 8 do 10 u ozbiljnom, a 10 do 15 u stabilnom stanju. LAFD trenutno koordinira trijažu pacijenata i njihov transport - saopštila je vatrogasna služba Los Anđelesa (LAFD).