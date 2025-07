Lično je otkrio i da ga je supruga Melanija Tramp upozoravala na to da je Putin, po njenom mišljenju, loš , a američka politikološkinja Nina Hruščova, inače praunuka nekadašnjeg moćnog šefa SSSR-a Nikite Hruščova, u intervjuu za Deutsche Welle objašnjava Trampovu poziciju.

- Ako Vladimir Putin ne napravi nikakve ustupke i ostane čvrst, Tramp će se na kraju uvrediti. Ono što se dogodilo nema nikakve veze s politikom: to je samo Trampov narcizam, njegov šoubiznis.

- I tako je Volodimiru Zelenskom objašnjeno da Trampu treba svake sekunde da govori: hvala puno, vi ste car i slično, a Putin se inatio. To je za Trampa uvredljivo, a nervira ga, kao narcisoidnog čoveka, što ga svi podsjećaju - zar ti nismo govorili kakav je Putin.

- Jasno je da Tramp i dalje želi Nobelovu nagradu za mir. I za to Putina treba da "posadi" za sto, jer će je onda dobiti. Zato Tramp kao da Putinu govori: "Vladimire, možeš izbeći sankcije, možeš mi pomoći i svi ćemo dobro proći." Pitanje je, naravno, kako će Vladimir na to odgovoriti?

- Evropski čelnici dugo su se pozivali na njegove demokratske osećaje. Problem Evropljana i Ukrajine je u tome što Tramp nema ideološki sukob s Rusijom. Zapravo, da je Tramp na Putinovom mestu, ponašao bi se potpuno isto. Oni dele iste stavove: sila pobjeđuje, a ako vam neki ne baš jaki ljudi stanu na žulj, treba im dati po glavi. Dakle, sve što Tramp danas radi može se, naravno, opisati na bilo koji način, ali nije u odbranu Ukrajine. Jednostavno, Putin ga je uvredio. I to je cela stvar - ističe Hruščova.

Navodi da ne zna šta će biti za 50 dana, kada taj rok istekne, jer je on nepredvidiv.

No, Hruščova misli da je Trampovo strpljenje puklo, ali je spreman da pričeka još malo dok mu Putin, recimo, ne da dobar raspored i to će biti Trampova apsolutna pobeda.

- Ali čak i ako se to ne dogodi, on će uvek pobeđivati u svom rijaliti šou. On je junak ovog šoua i kao junak ne može a da ne bude glavni. Ili da bude gubitnik. Dakle, rezultat će u svakom slučaju biti formulisan kao Trampova neverovatna pobeda - zaključuje Hruščova.