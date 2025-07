One nisu bile dovoljno stare da bi kockale, dok Bela kuća negira ove teške optužbe, preneo je magazin People.

"Morao sam da ga pozovem i kažem: ‘Ovog puta ti opraštaju, ali ako se ovo ponovi, kazna će biti značajna i biće tvoja odgovornost'", rekao je on.

"Rekao sam mu u tom razgovoru: Mislim da ne bi trebalo da se družiš sa tim tipom, samo da znaš, i sigurno to ne bi trebalo da radiš u Atlantik Sitiju'“, rekao je on.

Međutim, teško mu je da ubedi javnost, s obzirom na to da ga je u intervjuu za New York Magazine 2002. godine nazvao "sjajnim momkom", dodajući:

Tramp je u poslednjih nekoliko godina promenio retoriku. On i članovi njegove administracije više puta su obećavali deklasifikaciju i objavljivanje takozvanih "Epstajnovih dosijea", čak i tokom predsedničke kampanje 2024.

U memorandumu je takođe stajalo da je istraga utvrdila kako dugo nagađivana Epstajnova "ista klijenata" ne postoji. Nevoljnost administracije da objavi te informacije dovela je do podela unutar MAGA pokreta, pri čemu predsednik sada osuđuje sve svoje pristalice koje su poverovale u "Epstajnovu prevaru".

"O tom tipu se priča godinama... ljudi još uvek pričaju o tom tipu, tom manijaku? To je neverovatno. Mislim, ne mogu da verujem da me pitate o Epstajnu u ovakvom trenutku, kada imamo neke od najvećih uspeha, ali i tragedija, poput onoga što se dogodilo u Teksasu. To mi deluje kao oskrnavljenje".