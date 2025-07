"Šator u kojem je bilo ljudsko biće zgnječen je teškom opremom. To je očigledno pogrešno", rekao je advokat Harold Spens. "Niko nije pogledao u šator, a da je nekome ko je pogledao trebalo 10 sekundi da to učini, ova tragedija je mogla biti sprečena. A ako ne znate šta je unutra, nemojte ga zgnječiti", kazao je on.