- Ja bih ga uporedio kao sa jednom vrstom centrifuge za obogaćivanje uranijuma. Ovaj sukob skalira do te mere da može da izazove i novi evropski pa i svetski sukob. Mislim da nije još u toj fazi, da bismo mogli biti zabrinuti na taj način, ali svakako da se stvara jedan potencijal koji će dovesti do nove eskalacije. Evropa i NATO i EU upozoravaju na mogući napad Rusije na neke evropske i NATO zemlje. Zašto to oni govore i zašto su ubeđeni u to? Zato što znaju da mere koje oni preduzimaju izazivaju reakciju Rusije kao što bi izazivale i njihove reakcije Rusije. Ulaskom Rusije u Ukrajinu njima se upalila crvena lampica. Još 2017. godine tadašnji komadant NATO snaga u Evropi je rekao "Rusija je naš neprijatelj", ne protivnik, ne konkurent, ne partner, nego je neprijatelj.