Niskobudžetna aviokompanija Air Asia poletela je iz Kuala Lumpura (Malezija) u ponedeljak uveče u 18 časova, a putnici su se spremali za četvoročasovni let ka Kini .

Međutim, jedan otac koji je sedeo iza tri mlade žene bio je besan jer su one „glasno pričale“. Zamolio ih je da budu tiše, ali su one to odbile.