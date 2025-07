Nekada u očaju grize svoje prste. Mohamed je samo jedan od mnoge dece u Gazi kojima preti smrt od gladi. U 21. veku, u julu 2025. godine, čitava jedna enklava u kojoj je oko dva miliona ljudi se izgladnjuje do smrti. Njihovo vreme ističe, a pomoć koja im očajnički treba - ne stiže.

Odeljenje u bolnici "Prijatelji pacijenata" je prepuno druge dece. U gradu Gazi su ostala samo dva funkcionalna pedijatrijska tima, a do 200 dece se svakodnevno javlja tražeći lečenje.

Čitava porodica brzo gubi na težini, jer njegova plata gotovo ništa ne vredi, a on ne želi da rizikuje da uđe u smrtonosnu trku za namirnice koje deli Humanitarna fondacija za Gazu, nakon što je drugi lekar, dr Ramzi Hadžaj, poginuo pokušavajući da nabavi hranu na jednom mestu.

- Humanitarne organizacije svedoče kako njihove kolege i partneri propadaju pred njihovim očima - upozorilo je više od 100 humanitarnih grupa koje rade u Gazi, uključujući Lekare bez granica i "Save the children" u zajedničkom saopštenju ove nedelje.

- Ne znam kako biste to nazvali drugačije nego masovnom glađu, i to je izazvano ljudskim delovanjem - rekao je on.