Glinjana je dakle bila tajni vlasnik zapuštenog hotelskog bisera, nekada simbola šibenskog ekonomskog i društvenog života . Reč je o zaštićenom kulturnom dobru i troškovi renoviranja biće veći od cene same nekretnine, procenili su stručnjaci .

Kako se Glinjana našla na meti antikorupcijskih institucija?

- Odlučuje se pitanje oduzimanja zaplenjenih sredstava - saopštila je pres služba BES-a (Biroa za ekonomsku bezbednost Ukrajine). Morali su da donesu brojač novca da bi izbrojali milione . Ime kompanije nije pomenuto u saopštenju za štampu, ali su neki mediji naznačili da se radi o računovođi iz Mit Proma, kompanije koja pripada Glinjaninoj grupi . Kasnije je sama kompanija neubedljivo negirala da je to njen računovođa. Međutim, to će morati da dokaže u sudskom postupku, na koji Glinjana još nije odgovorila.

Portal Censor.net doneo je detalje o prevari, na primer u vojnoj jedinici u Vasilkivu. U početku je šef naredio kuvaru da " izda menzi 30 odsto manje hrane od količine navedene u primarnim računovodstvenim dokumentima ". To je zapravo značilo da je deo hrane koji se daje vojsci u vojnoj jedinici postao za trećinu manji . A onda je "ušteđena" hrana prodata za novac . Konkretno, nezakonito su prodali 60 kg šećera, 15 kg testenina, 4 vreće zamrznutog oslića težine skoro 60 kg, 110 kg zamrznute svinjetine, skoro 30 kg bataka od brojlera, 20 konzervi koncentrata paradajza i drugih proizvoda, piše Cenzor. Ali kasnije su odlučili da je opasno držati višak robe u bazi, pa su "unapredili" šemu .

- Kao rezultat toga, organizovali su nezakonitu šemu koja se sastojala od fiktivnih originalnih računovodstvenih dokumenata o navodnoj isporuci prehrambenih proizvoda vojnoj jedinici Active Company LLC, koja je u to vreme snabdevala prehrambenim proizvodima vojnu jedinicu BROJ_1 na osnovu Ugovora br. 286/2/22/75 od 23.12.2022 . zaključeno sa Ministarstvom odbrane Ukrajine - navodi se u sudskoj presudi.

Bjalocerkivska grupa i "Jaja za 17"

Kako je pisao "Obozrevatelj", slučaj je nazvan " jaja za 17 ", a dinamika pregovora otkrila je da su ključna sredstva prebačena pod maskom isplaćenih „dividendi“ i refundativnih kredita povezanim kompanijama – što je omogućilo izvlačenje više od 733 miliona grivni (oko 15 miliona evra) profita u periodu od avgusta do decembra 2022. Ovaj mehanizam manipulacije kupovinom pakovanja i prosečnim cenama obuhvatao je sve, od želatina do konzervirane hrane, ali je jasno da je najveći lanac profita generisan jajima i krompirom.

Međunarodna poternica za Glinjanom

Krajem marta 2025. godine, Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU) i Državna uprava za borbu protiv korupcije (DAP) podigli su optužnice za proneveru koja prelazi 733 miliona grivni. A 3. aprila 2025. godine, NABU je pokrenuo međunarodnu potragu za Glinjanom, koji živi u Hrvatskoj. Sud traži ekstradiciju i zatvorsku kaznu kroz postupak zbog nepojavljivanja na sudu. Od 18. aprila 2025. godine, Viši antikorupcijski sud Zapadne Ukrajine (VAKS) razmatra zahtev za pritvor u odsustvu. U junu je potvrđeno da je do 16. juna održano pet ročišta, ali postupak se sporo kreće zbog kašnjenja. Sud razmatra tri relevantna krivična člana Krivičnog zakona Ukrajine: od oduzimanja imovine (član 191, deo 5), preko pranja novca (član 209, deo 3), do organizovanog kriminala – sa pretnjom kazne do 12 godina zatvora i konfiskacije imovine i zabrane rada u određenim sektorima.