- Bavim se ukrajinskim pitanjem već 21 godinu, mislim da je ta država već dugi niz godina u fokusu geopolitčkih sukoba, koji imaju samo za osnovu neke nijanse razlika u identitetu po regijama. Razlike nisu velike, ali kada uzmete najudaljenija podučja, onda je to velika razlika. Naveo sam da će Rusija sigurno dobiti sukob i da će ostatak Ukrajine morati da bude van NATO-a.

- Zelenski je čovek američke duboke države i oni ga drže. U Ovalni kabinet došao je obučen isto kao da je prethodno cepao drva za njega. To su neki detalji koji politički ne moraju ništa da znače, ali mogu i da znače mnogo. Pokazuju gde je ko. Sada moraju da ga zamene, Rusi ne mogu da razgovaraju sa njim i sve ide u drugom prvacu.

Đurić je naveo da popularnost Zelenskog ne jenjava kao što se govori, ali da su prethodno pomenute demonstracije te koje to mogu narušiti.

- Kada poredimo Zelenskog sa ostalim političarima u Ukrajini, on je ubedljivo najpopularniji političar. Ovo sada jeste nešto što je uticalo na to, a u kojoj meri, moramo da sačekamo kako bi videli. Ukrajinici su nezadovoljni zakonom, a sigurno je da to još nekome odgovara.