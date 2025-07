Uzavrela atmosfera u ulicama Ukrajine izazvana sve manje predvidivim potezima Zelenskog, dovodi i do niza reakcija koje dolaze sa svih strana sveta, od Evrope do Amerike. Pokreće se pitanje ko je taj koji je stao iza ukrajinskog naroda u cilju svrgavanja trenutnog lidera te zemlje.

- Braća Kličko su nemački ljudi, a oni pokušavaju da postanu vodeća zemlja Evropske unije. Mislim da je priča o Trećem svetskom ratu samo retorika. Igraju igru, realno gledano, Rusija ima tri oružja. Sarmat je dovoljan da uništi celu Nemačku, to su sve supersonične rakete od kojih nema odbrane. Osim Orešnika, tu je i Posejdon. Posejdon ima poseban način kretanja pod vodom. On ne ide kroz vodu. On pravi ispred plazmu i prolazi sa nekoliko maha pod vodom. Nosi nuklearnu Bojevu u glavu od 2 megatona do 100 megatona. 100 megatona je 100 miliona tona.