- Mislim da oni žele da umru i to je zaista, zaista strašno. Došlo je do tačke kada morate da završite posao - rekao je Tramp o Hamasu, pred polazak na vikend putovanje u Škotsku.

Da li je reč o stvarnom prekidu pregovora ili taktičkom potezu?

Nije sasvim jasno da li Trampov zaokret zaista znači kraj pregovora ili je to, kako neki zapadni zvaničnici smatraju, taktički manevar da se Hamas probudi iz zastoja.

Donald Tramp igra golf u Škotskoj. On je juče doputovao u Veliku Britaniju, a danas je odigrao partiju golfa, a oko njega su bile primetne velike snage bezbednosti. Foto: Tolga Akmen/EPA

Pregovori u zastoju, ali još nisu propali

"Zemljotres" u Dohi - šok među pregovaračima

Tramp: Hamas je odgovoran za prekid pregovora

Da li će Hamas pristati na postojeći predlog?

Ostaje da se vidi da li će Trampovi komentari zaista naterati Hamas da pristane na postojeći predlog za okončanje rata. Međutim, deluje da su delimično usmereni na to da se Hamas vrati u zonu realnih mogućnosti.

- Pokušali smo. Svet je to gledao. Opcija ima mnogo. Tramp ima mnogo alata na raspolaganju. Verujem da ćemo uspeti - rekla je Brus.

Kriza u Gazi sve dublja

U međuvremenu, humanitarna kriza u Gazi se pogoršava. Tokom sastanka u Tunisu , predsednik Tunisa Kais Said pokazao je Trampovom savetniku za Afriku Masadu Bulosu - koji je inače svekar Trampove ćerke Tifani - fotografije neuhranjene dece koja jedu pesak.

- Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Ovo je zločin protiv čitavog čovečanstva - rekao je Said, prema izveštaju AFP-a.

Tramp: Hamas blokira pomoć

- Ljudi to ne znaju, nismo dobili nikakvo priznanje niti zahvalnost, ali dali smo 60 miliona dolara za hranu i pomoć. Nadamo se da će pomoć stići do ljudi, ali znate kako to ide, novac se uzima, hrana se uzima. Uradićemo više, ali već smo dali mnogo - rekao je Tramp.