Radnik sa kruzera, tridesetpetogodišnji član posade iz Južne Afrike, skočio je u more i poginuo nakon što je u četvrtak više puta izbo svoju dvadesetosmogodišnju koleginicu .

Incident se dogodio na brodu "Icon of the Seas" kompanije "Royal Caribbean" dok je plovio kroz Bahame .

Snimci pokazuju kako spasioci pretražuju more u potrazi za muškarcem koji je skočio preko palube. Njegovo telo je pronađeno, medicinari su pokušali reanimaciju, ali je proglašen mrtvim na licu mesta.

Svi putnici dobili su takozvani "Oscar alert" - obaveštenje da je osoba pala u more. Brod se odmah okrenuo ka San Salvadoru, oko 320 kilometara istočno od Nasaua, kako bi pokušali da ga spasu.

Kruzer je bio na sedmodnevnom putovanju i trebalo bi da se vrati u Majami u subotu. "Icon of the Seas" je najveći kruzer na svetu, dugačak 365 metara, kapaciteta do 7.600 putnika i težine 250.800 tona.