Dete je prvo primetila baka koja je bila sa njom, na plaži. Uplašena, pozvala je pomoć. Tada je mladi Đorđos, spasilac sa tornja "Posejdon", dotrčao do deteta.

- Ne, ne mislim tako. Najvažnije je što se dete vratilo. Desilo se da sam to bio ja, ali sam siguran da bi svaki moj kolega uradio sve da spase život. Smatram da su spasioci neophodni na plažama gde ima mnogo ljudi, a ne samo tamo. Mislim da se incident dogodio 2–3 minuta pre kraja moje smene. Da se desilo 20 minuta kasnije, kada bih otišao s plaže – šta bi bilo? Srećom, sve se dobro završilo - zaključuje.

Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje da li bi radno vreme spasilaca trebalo da se produži, makar do 20 časova, s obzirom na to da kupači na prometnim plažama često ostaju do mraka, posebno tokom dana sa ekstremnim temperaturama i toplotnim talasima, kakve smo imali poslednjih dana u Grčkoj.