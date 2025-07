U emisiji " Puls Srbije " sagledani su najaktuelniji globalni procesi, od trgovinskog sporazuma SAD i Evropske unije , preko političko-bezbednosnih odnosa, do pitanja migracija i identiteta savremene Evrope.

- Tramp ove stvari rešava između dve partije golfa. Evropa je nevoljno pristala. To je pregovaranje od maksimalističkih zahteva do popuštanja. Carine su smanjene sa 30% na 15%, ali uz velike evropske investicije u Ameriku. Suštinski, to je sporazum koji EU ne odgovara.