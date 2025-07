Za Evropsku Uniju utešno je to što se sada suočava sa američkom carinom od 15 odsto na izvoz robe, umesto 30 odsto kako je najavljivao Donald Tramp .

- Svakako da je Amerika izvukla bolje uslove samog sporazuma, ali ono što je negde bitno napomenuti je da je to bilo negde i za očekivati. Jednostavno Amerika je neko ko je u ovakvim situacijama i mogla da diktira uslove . Sada mi možemo tumačiti da li je to smanjenje carina od 30 odsto na 15 odsto, zapravo dobitak na Evropu i li je bila samo pregovaračka taktika samog Trampa - kaže Ljubomir Đurić i dodaje:

- Negde i postoje sfere gde ima benefita za Evropu. U većini slučajeva je to benefit za Ameriku, tako da ako tako gledamo Amerika jeste izašla kao pobednik, ali postoje određene stvari određene industrije koje bi mogle da profitiraju u okviru same Evrope, pre svega nemačka automobilska industrija koja je imala veće carine negot ih 15 odsto, tako za njih je ovo određeni benefit.

- Na gubitku je platežna moć i bogatstvo evropskih državljana. Zato što prvo, moraće njihova industrija da oslabi zbog carina. Zbog skupljih cena koje će sad morati da se takmiče na američkom tržištu to pod jedna. Pod dva što će umesto da kupuju ruski gas koji je jeftiniji moraće da kupuju američi gas. Pored toga primorani su zbog inherencije Tramapa da Evropa mora da podigne svoju industriju, umesto da grade svoje kuće deo tih para ići će na to da se gradi vojna industrija - kaže Mihajlo Savić, analitičar za međunarodne odnose.

- Dobro je da je došlo u tom političkom smislu do određenog sporazuma između Evrope i Amerike jer videli smo da je to bila velika kočnica između Trampa i njegove administracije i između Evropske Unije s obzirom da se više fokusiralo na taj međusobni sukob nego na neke zajedničke interese kada govorimo politički tako da sada kada je ovo, barem bi trebalo, sada mogu da se fokusiraju više na neku saradnju i na neko zajednbičko delovanje nego na to delovanje kolike tarife, šta će biti i šta neće biti - zaključio je Đurić.