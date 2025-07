Svetski analitičari smatraju da je ovim došlo do okončanja razarajuće neizvesnosti, ali skeptici poteze vide kao ekonomsku prisilu Donalda Trampa. Mađarski premijer Viktor Orban je možda i najdirektniji, rekao je: “Ovo nije sporazum… Donald Tramp je pojeo Ursulu fon der Lajen za doručak, očekivali smo da će se ovo dogoditi.“

- Carinski rat je bio pred nama i živeli smo u neizvesnosti, pogotovo tržišta. Berze i tržište kapitala koje je čekalo da prođe neizvesnost. To je pobeda svih u tom kontekstu. Donald Trump to predstavlja kao svoju pobedu. I jeste u mnogim sferama i mnogim segmentima sporazuma Amerika ta koja je odnela prevagu. Samim tim što je u stvari zadat narativ bio da su više carine, pa se sada to svelo na 15% - kaže Cvetković i dodaje: