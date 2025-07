- Tramp od početka svog mandata tvrdi da će prekinuti rat u Ukrajini, međutim i on koristi taj konflikt kako bi američku trgovinu podigao. Pre nekoliko dana je takođe veoma bitan sporazum ostvaren sa Japanom na Pacifiku. I to je nešto što je Trampova administracija iskoristila kao njegov uspeh. Nakon ovog sporazuma, Tramp je najavio sporazum sa Kinom, da će da radi na trgovinskom sporazumu ubrzano. On vodi ekonomsku politiku onako kako je zamislio - kaže Cvetković i zaključuje:

- Ko god je pročitao Trampovu knjigu "umetnost pregovora" mogao je da vidi da je to njegov pristup politici i životu. On kreće sa nekim najvišim ciljevima/zahtevima. Ako ga ne ostvariš, onda ćeš onaj cilj mogući ostvariti lakše. Uvek kreni sa nerealnim da bi došao do realnog. To je Tramp, on uvek traži 100% pa dođe do 75%. On ne želi da se bavi tradicionalnom demokratijom, za državnog sekretara je izabrao odmerenog pristojnog čoveka, koji taj posao radi baš po međunarodnim pravila. Diplomatija je samo alat da se sprovede politička volja - rekao je Rajić i dotakao se strateškog cilja Srbije - ulaska u Evropsku uniju: