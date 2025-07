Napad zbog nošenja tradicionalne jevrejske kape

Uvrede i fizički napad

On navodi da se sve više ljudi priključivalo verbalnom zlostavljanju dok su on i njegov sin išli ka toaletu. Najmanje tri osobe su počele da ga guraju.

Opis nasilja: "Iskoristili su to kao zveri"

- Završio sam na zemlji, a oni su to iskoristili kao zveri, udarajući me nogama u stomak. Jedan od njih je pokušao da me podigne i udario me u lice, ali sam uspeo da se odbranim. Usred haosa, ugledao sam svog sina, kojeg je, srećom, jedna žena povela sa strane i držala u uglu - ispričao je Elie za italijanske novine Il Corriere della Sera.