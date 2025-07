Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su i on i prva dama Melanija Tramp duboko pogođeni slikama gladi i izgladnjivanja koje dolaze iz Gaze.

"Ona misli da je to strašno", rekao je Tramp o prvoj dami, "i vidi iste slike koje vidite i vi, koje svi vidimo. I mislim da svi, osim ako nisu prilično hladnokrvni - ili još gore od toga, ludi - ne mogu reći ništa osim da je strašno kada vide deecu".

"A to su deca, znate, bez obzira govore li o gladi ili ne, to su deca koja gladuju", rekao je novinarima u avionu Air Force One dok je putovao iz Škotske u Vašington.