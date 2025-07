Napad na selo Novoplatonivka

Napad se dogodio u selu Novoplatonivka , koje se nalazi u Harkovskoj oblasti, blizu severoistočne granice Ukrajine s Rusijom. Prema navodima službe za vanredne situacije, žrtve su bile okupljene kako bi preuzele pomoć kada je došlo do napada.

Reakcija spasilačkih službi

Nastavak ruskih napada uprkos apelima SAD za mir

Tramp skratio rok za postizanje mira - upozorava na nove sankcije

Donald Tramp igra golf u Škotskoj. On je juče doputovao u Veliku Britaniju, a danas je odigrao partiju golfa, a oko njega su bile primetne velike snage bezbednosti. Foto: Tolga Akmen/EPA

- Mislili smo da smo to rešili već više puta, a onda predsednik Putin izađe i počne da ispaljuje rakete na neki grad poput Kijeva i ubije gomilu ljudi u staračkom domu ili slično. Zato moramo da preispitamo stvari i ja ću skratiti tih 50 dana na manji broj, jer mislim da već znam odgovor šta će se dogoditi - rekao je Tramp.

Novi rok: 10 do 12 dana i mogući carinski udar

Tramp sada kaže da planira da uvede novi rok od 10 do 12 dana, počev od 28. jula, upozoravajući da će, ukoliko ne dođe do napretka, SAD uvesti sekundarne carine prema Rusiji do 100%.