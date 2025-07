Upozorenja na cunami ostaju na snazi za Aljasku, Havaje i obalske regione sve do Novog Zelanda na jugu.

Zemljotres izazvao talase širom Pacifika

Masovna evakuacija u Japanu

Upozorenja za evakuaciju izdata u SAD i Kolumbiji - talasi visoki do 4,5 metara šire se Pacifikom

Ovo je šesti po jačini zemljotres u istoriji, a najjači na Kamčatki od 1952. godine. Očekuju se i naknadni potresi jačine do 7,5 stepeni.

Upozorenja za evakuaciju izdata su i u delovima zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država, kao i u Kolumbiji, dok su talasi visine do 4,5 metara nastavili da se šire Tihim okeanom.

