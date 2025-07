Slušaj vest

Odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine ponovo se zahuhtava.

Američki predsednik Donald Tramp skraćuje ultimatume i preti Moskvi sankcijama. Kremlj mirno saopštava da je primio k znaju poruke iz Vašingtona, ali da, kako se navodi, nastavlja sa "specijalnom operacijom u Ukrajini". Mir nije ni na vidiku.

Foto: Kurir Televizija

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Dragan Petrović, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Nenad Vuković, Društvo lobista, Dragan Vujičić, novinar, kao i Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku.

- Trampu ide dobro, ne može se reći da mu ide loše, ali predsednički mandat mu je pun novih informacija, poput sporazuma koji je potpisan sa Evropom a koji postavlja Evropu u kolonijalni posed, što niko nije očekivao. U sporazumu stoji da Evropa treba da da 750 milijardi Americi za ugljovodonike. Sporno je to što Amerika nema toliko ugljovodonika i što Evropi ne treba toliko ugljovodonika - kaže Vujičić.

On kaže da u naredne tri godine Evropa treba da da 600 milijardi dolara za naoružavanje, pa ističe i sumnje oko toga što je osoba koja je potpisala ovaj sporazum bila Ursula fon der Lajen.

- Tramp možda nije dobio delove Ukrajine sa mineralima i retkim zemljama, ali je dobio veliki deo evropske teritorije da radi to što radi. Tramp namerava da ekonomsku krizu reši ovom formulom - kaže Vujičić.

Foto: Kurir Televizija

Đurić kaže da je Tramp fokus dešavanja, te i da je zbog svog senzacionalizma počeo da zvuči neozbiljno:

- Kada govorimo o ratu u Ukrajini ali i prirodnim katastrofama poput zemljotresa u Rusiji, vidimo da je i političarima ali i medijima bitnije da se klikne na vest nego da se pokaže ljudska empatija i humanost. Najbolji primer je rat na Bliskom istoku. Pre je možda i bilo u fokusu, ali sada nije - kaže Đurić.

Ljubomir Đurić kaže i da predsednik Amerike o stradanjima na istoku govori kao čovek iz naroda, koristeći fraze poput "sedeli smo kući i gledali televiziju", ali kada se običan čovek zagleda u ovakve izjave može se setiti da one dolaze od predsednika Amerike, što znači da on zaista i ima moć da nešto učini.

- Tramp je konstantno fokusiran na političku kampanju, što je problem jer bi on rat na Bliskom istoku mogao da okonča koliko sutra. Sa Ukrajinom je dosta komplikovanije, on je smatrao da će moći mnogo lakše da reši. Sukob na Bliskom istoku, ma koliko izgledalo kao da je Netanjahu jednaki partner, to nije tako. Da Tramp odluči da zauzme tvrđi stav prema Izraelu oni bi bili obazriviji - kaže Đurić.

Foto: Kurir Televizija

Đurić kaže i da bi pod pretnjom posledicama Izraelci pokušali da što pre okončaju sukob, ali da Tramp gotovo podržava ovaj rat.

- Imamo izjave koje nisu humane, preteruje se sa političkom analizom kada pričamo o ratu, jer prosečnim Ukrajincima i Palestincima je više do završetka rata - kaže Đurić.

Vuković kaže da se ne treba analizirati tako što slušamo nečije izjave i posmatramo da li će ostati dosledni, jer je ovde nešto drugo u pitanju:

- Ovde su bitne taktike. Davanje rokova, predstavljanje sebe kao nekoga od čije volje sve zavisi, stradanja su svuda strađnja. Kao što će se svako baviti svojom verzijom istine i svojom verzijom pobede, tako se svako bavi svojim žrtvama - kaže Vuković.

On dodaje da je Bliski istok zadesilo nešto najgore što može da ih zadesi, a to je to što su postali teren na kome glavne geopolitičke sile odmeravaju snage.

Foto: Kurir Televizija

- Svet je obuzet žrtvama. Ovo nije viđeno u istoriji, pogotovo u mejn strimu svetske političke scene. Geopolitika zavisi od hirova nekoga - kaže Vuković.

Petrović navodi da se ova situacija može odraziti i na Srbiju, a da Tramp ima određenu viziju:

- Interes Amerike je da fabrike budu u Americi, a ne na primer u Tajlandu. On sada pokušava to da vrati. Glavni konkurenti su mu Kina i Evropa. Da bi stavio na noge tu industriju on mora da udari carine - kaže Petrović.

On dodaje da Tramp "kao na pijaci" nudi Ukrajini rešenja, dok Ukrajina idugovlači jer vreme radi za nju.

- O frontu se najmanje priča, a tamo ruska strana ipak napreduje. To jesu ozbiljni koraci i blizu su do toga da padnu važni centri. Ovakvim načinom ratovanja koji svet još nije video, uslovi su nemogući. Oni se kriju u rupama, onda ga dron pronađe i juri ga. Pomera se vrlo polako, ali to što se pomera je u rusku korist - kaže Petrović.

"DA"DA ON TO ŽELI, RAT BI SE ZAVRŠIO SUTRA" Donald Tramp u rukama drži rešenje za kraj sukoba na Bliskom istoku - Đurić objasnio kako ON TO ŽELI, RAT BI SE ZAVRŠIO SUTRA" Donald Tramp u rukama drži rešenje za kraj sukoba na Bliskom istoku - Đurić: Ma koliko izgledalo kao da je Netanjahu jednaki partner, to nije tako Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs