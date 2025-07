Potpisnici su Andora, Australija, Kanada, Finska, Luksemburg, Novi Zeland, Portugal i San Marino, od kojih svaka još nije priznala nezavisnu palestinsku državu. Tu su i Island, Irska, Malta, Norveška, Slovenija i Španija, koje su to učinile. Emanuel Makron je prošle nedelje rekao da će Francuska priznati palestinsku državnost u bliskoj budućnosti.

Ove izjave dolaze usred rastućeg pritiska na Izrael da okonča svoju vojnu kampanju u Gazi, koja je počela u oktobru 2023. godine kao odgovor na napad Hamasa koji je doveo do smrti 1.200 ljudi, uglavnom Izraelaca, i zarobljavanja više od 250 ljudi. Više od 60.000 ljudi je poginulo u Gazi u sukobu koji je usledio, prema podacima ministarstva zdravlja u Gazi koje predvodi Hamas.

Ali kasnije je osudio odluku o priznavanju palestinske države, rekavši u avionu Er Fors Van da „možete tvrditi da nagrađujete Hamas ako to uradite. Ne mislim da bi trebalo da budu nagrađeni. Dakle, iskreno, nisam u tom taboru... jer ako to uradite, zaista nagrađujete Hamas. A ja to neću učiniti“.