Snažan zemljotres pogodio je obalu ruske poluostrva Kamčatka , izazvavši upozorenja na cunami od Japana do Čilea i probudivši ozbiljnu zabrinutost za sigurnost jedne od strateški najvažnijih vojnih baza Rusije — baze nuklearnih podmornica Ribačij.

Zemljotres je izazvao više cunamija, od kojih su neki dostigli visinu do četiri metra, posebno u blizini meteorološke stanice Vodopadnaja u okrugu Jelezovo i duž obale Kurilskog jezera.

